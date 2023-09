Fenicottero rosa ferito a Messina: una pattuglia di finanzieri lo ha salvato a Ganzirri

Una pattuglia di Finanzieri del comando provinciale di Messina ha individuato e soccorso un esemplare adulto di fenicottero rosa, ferito e in evidente difficoltà nei pressi dei laghi di Ganzirri, precisamente nel Canale degli Inglesi che collega il Pantano piccolo al Mar Tirreno. Il volatile è stato prontamente trasportato al Centro di recupero della fauna selvatica «Stretto di Messina» a cura di militari del Gruppo di Messina, assistito dal dottore Antonio Raffa, biologo marino in servizio presso l'Istituto Marino di Mortelle e affidato alle amorevoli cure della dottoressa Debora Ricciardi, che provvederà al recupero dell’esemplare per consentirgli, una volta guarito, di proseguire la migrazione verso paesi più caldi.

I fenicotteri, prediligendo le zone umide per stabilire il proprio habitat naturale, fino a pochi anni fa popolavano i laghi di Ganzirri, dove era possibile osservare questi bellissimi esemplari durante le loro soste prolungate. Giova sottolineare che il Fenicottero rosa rientra tra le specie cosiddette di interesse comunitario, tutelate dalla Direttiva 'Uccellì, approvata dalla Commissione europea nel 1979. L'odierna attività testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente, essendo, tra l’altro, dal 1° gennaio 2017, l’autorità competente a svolgere i controlli doganali in materia di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione, previsti dalla Convenzione di Washington, più comunemente conosciuta come Cites, e dal Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.