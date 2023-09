Messina, ancora spari in via Palermo: colpi di pistola contro un negozio di frutta e un fioraio

Nuovi inquietanti episodi in via Palermo, dopo quanto accaduto nel mese di agosto. Nella notte o alle prime luci del giorno colpi di pistola sono stati esplosi contro le saracinesche di due attività commerciali. Ignoti hanno sparato contro un negozio di frutta e verdura ed una attività di addobbi floreali. Sul posto gli agenti delle Volanti, della Scientifica e della Mobile per le indagini. Si sta provando a risalire agli autori anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di altri esercizi commerciali.

Segnali che qualcosa nella zona di Giostra e di via Palermo sta cambiando. Basta mettere in sequenza il rosario criminale delle ultime settimane per capire che qualcosa “si sta muovendo”. Certo, non siamo di fronte ai clan degli anni 80 e 90, ma indubbiamente rapine, spari e bottiglie incendiarie vogliono dire qualcosa. O meglio, sono l’inequivocabile segnale che “qualcuno” vuol dire “qualcosa”, e forse pretende di ricostituire il tessuto del racket a tappeto, del “pagate tutti che noi siamo il nuovo che avanza”. Difficile che a fare tutto questo sia stato un cane randagio senza padrone, saranno guai se si tratta di un gruppo che non ha chiesto il permesso, ammesso che ci sia ancora qualcuno rimasto per strada che ha la forza e il potere di darlo.