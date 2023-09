Cosa cambia a Messina con il percorso a tappe della nuova mobilità

Quale sia la strategia che fa da sfondo a tutto ciò che sta accadendo (e accadrà nei prossimi mesi) in città è noto, quantomeno agli addetti ai lavori – quindi anche alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai consiglieri comunali –, ma anche ai cittadini più attenti, fin dal 2018. Cioè da quando il Piano generale del traffico urbano (Pgtu) ha mosso i primi passi, fino alla stesura definitiva del 2022 e all’approvazione in consiglio comunale.

Una strategia che parte da questo assunto, messo per iscritto dalla società Tps Pro di Perugia, incaricata di redigere il Piano con tutti i suoi elaborati: «Una maggiore fruibilità del centro urbano da parte dei pedoni, oltre che produrre vantaggi di tipo economico-commerciale per le attività presenti nell’area di intervento, genera una migliore vivibilità della città da parte dei cittadini ed una conseguente riduzione dell’inquinamento, sia ambientale che acustico, da parte della componente veicolare motorizzata. Per raggiungere tale obiettivo occorre ridistribuire e riorganizzare i flussi di traffico all’interno dell’area e, dove possibile, indirizzare gli utenti verso l’utilizzo del trasporto pubblico».

Meno auto nel cuore della città, insomma. Questa la linea guida di fondo. E indietro non si torna, nonostante la semplice installazione dei cordoli abbia generato timori e confronti (anche accesi), anche laddove – vedi corso Cavour – gli spazi delle corsie per biciclette e bus siano gli stessi da nove anni a questa parte. E forse il fatto che ce ne sia accorti solo oggi spiega perché sia stato necessario ricorrere ai cordoli.

