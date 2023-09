E' caro scuola a Messina: diari e zaini fino al 15% in più. Per un liceale del Classico occorrono 500 euro

Continua a salire la spesa che precede il ritorno a scuola di alunni e alunne. Si registra circa il tre per cento in più sui libri di testo e tra il 10-15 per cento per diari, zaini, cancelleria. Dopo l’impennata che un anno fa, a causa della crisi del petrolio, ha fatto raddoppiare il costo della carta e di cui si paga ancora lo scotto, in questo nuovo anno scolastico, i commercianti parlano di aumenti fisiologici che si aggiungono al caro scuola già esistente.

Nelle librerie il viavai di studenti e genitori è iniziato. I flussi arrivano alla spicciolata ma senza grandi resse. Nessun tour de force ancora per il personale delle librerie. «Le richieste dei genitori – dice la responsabile di una cartolibreria di viale San Martino – che portano la lista dei testi, riguardano principalmente la compravendita di quelli usati che abbiamo acquisito nei mesi scorsi. La situazione per il momento è normale. Ci aspettiamo, almeno è questa la nostra speranza, un movimento maggiore dalla settimana prossima, appena riapriranno tutte le scuole».

