Autismo a Messina, riunito il tavolo tecnico: si lavorerà per gruppi tematici

Si è tenuto ieri, giovedì 7 settembre, a Palazzo Zanca, un tavolo tecnico dedicato alle tematiche in materia di Disturbo dello Spettro Autistico con gli Organismi pubblici competenti. All’incontro, presente l’Assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, coordinato da Santina Patanè, direttrice dell’Area neuropsichiatra infantile dell’ASP Messina, hanno preso parte i rappresentanti delle Associazioni Familiari che compongono il Tavolo Tecnico Autismo per la provincia di Messina rispettivamente, Claudio Cardile per Il Volo; Marco Bonanno per Bambini Speciali; Salvatore Potenzone per Nati per la Vita; Simona Finocchio per il Centro Diurno di Nizza.

Presenti inoltre, Nica Calabró per Angsa Messina; Domizia Arrigo dell’Associazione Abaterapy e Natura Amica; Giovanna Fuschi dell’Associazione 7000; Flavia Marino del CNR; Rosanna Caruso educatrice sociale del Comune di Messina; Alessi Caterina del DSM Messina; per l’ASP Messina, la dirigente del servizio di psicologia Nina Santisi e la pedagogista Domenica Mancuso; in rappresentanza invece dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”, Francesca Belponer neuropsicomotricista e Agata Patti neuropsichiatra.

La riunione è stata occasione per porre delle linee guida da percorre con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. A tal fine è emersa la necessità di creare Gruppi di lavoro ad hoc per affrontare le singole problematiche nell’ambito dell’autismo; e in particolare le parti presenti hanno rappresentato le difficoltà cui vanno incontro gli adulti autistici ritenendo utile per il loro supporto creare un nuovo Gruppo Transizione. In merito, i rappresentanti ospedalieri hanno relazionato sull’attività che il Policlinico sta portando avanti in questa direzione, attraverso un progetto formativo denominato “Compagno Adulto” e quello, già avviato e attuato, con l’inserimento di ragazzi autistici nel mondo del lavoro.

Dopo avere discusso varie argomentazioni i partecipanti hanno convenuto sulla necessità che ognuno produca nel corso dei vari tavoli che seguiranno dati e relazioni, orientamento ritenuto fondamentale dall’assessora Calafiore “al fine di affrontare tutti insieme in sinergia e con la piena condivisione gli interventi che devono essere attuati”. L’Assessora ha poi evidenziato la volontà dell’amministrazione comunale di essere vicina e di supporto attraverso l’erogazione di servizi integrativi e complementari “come realizzato questa estate con il punto Blu all’Istituto Marino di Mortelle”, ha concluso la Calafiore.

Al termine dell’incontro si è stabilito di aggiornare un nuovo tavolo tecnico il 24 ottobre prossimo, alle ore 10, sempre a palazzo Zanca.