Scuola, studenti già in classe a Messina: suona la campanella per Jaci, Bisazza, Caio Duilio e Ainis

Pronti, partenza e via... È già iniziato il ritorno sui banchi di scuola. In città, infatti, la prima campanella è suonata ieri, alle 8 in punto, per gli studenti dell'Istituto superiore “Antonio Maria Jaci”. A prendere posto nelle aule, appena riaperte, è stata la prima classe del nuovo nuovo corso quadriennale Afm (Amministrazione, finanza e marketing), istituito quest'anno per suggerire un percorso più breve.

Un doppio debutto per i quindici studenti, primi in assoluto (almeno nel capoluogo) a ritornare a scuola e inaugurare un corso di studi alternativo che permetterà loro di diplomarsi in quattro anni invece dei canonici cinque anni previsti dal tradizionale corso di studi. Italiano la prima ora, Diritto alla seconda e Matematica alla terza, con orario ridotto e uscita anticipata alle 11, hanno reso meno pesante il primo giorno di scuola.

Domattina a varcare il portone d'entrata saranno le prime classi del corso quinquennale mentre da lunedì tutte le altre classi sempre con orario ridotto. Da martedì orario completo per tutte le classi. La dirigente scolastica Maria Rosaria Sgró, accogliendo i primi alunni, ieri, ha rivolto a tutti gli studenti, ai docenti e collaboratori gli auguri di un buon anno scolastico: «Lo studente è colui che costruisce la propria strada – ha affermato la professoressa – e l'insegnante è colui che lo accompagna nel cammino. Adotto la frase di uno dei padri della pedagogia moderna, lo studioso russo Vygotski, per inviare un caloroso messaggio di auguri a tutta la comunità scolastica e soprattutto ai nostri cari alunni, protagonisti indiscussi, ricordando loro di non sprecare le possibilità offerte dalla scuola ma di farne tesoro per il futuro».

Vacanze già concluse anche per gli alunni del liceo artistico “Basile” di villaggio Annunziata. Da oggi saranno tutti in classe, dal primo al quinto anno, con orari scaglionati. Domani a vivere l'emozione del primo giorno, saranno invece le matricole delle prime classi dell'Istituto Nautico “Caio Duilio” con orario 8-10,30. I rientri proseguiranno lunedì con le seconde, martedì toccherà alle terze, mercoledì sarà la volta delle quarte, giovedì per i ragazzi delle quinte e venerdì con le classi di biennio e triennio. Ma la campanella, nella mattinata di domani, suonerà anche all'Istituto superiore “Emilio Ainis” con l'accoglienza degli studenti del primo anno, nella palestra della scuola, a seguire la visita dei locali. Potranno partecipare i genitori. Da lunedì invece toccherà alle classi degli anni successivi.

