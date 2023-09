Milazzo dà il benvenuto a padre Giuseppe Currò

Padre Giuseppe Curró viene accolto nella comunità di cui sarà parroco, al Duomo di Milazzo e alla chiesa del Carmine. Accompagnato dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro ha salutato le istituzioni locali e i numerosi cittadini provenienti anche da Barcellona e poi dopo un passaggio nella chiesa del Carmine si è diretto in corteo per le vie cittadine sino al Duomo di Santo Stefano dove ha concelebrato la messa. In apertura il sindaco Midili ha anche letto un messaggio di benvenuto dicendosi certo che il nuovo sacerdote del Duomo che è subentrato a padre Francesco Farsaci saprà essere riferimento per la comunità e per i giovani in particolare.