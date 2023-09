Spadafora, inaugurato il nuovo murale “La via della vite”

Inaugurato il nuovo murale “La via della vite”, ideato dal maestro Salvatore Anastasi, finanziato da Tommaso La Macchia e realizzato dall’associazione “U scrusciu du mari” e da numerosi volontari spadaforesi. Il murale di via Mannella a San Martino misura quasi 50 metri quadrati e nasce dall’idea di realizzare un'opera per dare luce in questa zona periferica di Spadafora. Il disegno è composto da quattro grandi quadri che rappresentano scene di vita quotidiana, dalla coltivazione della

vite alla spillatura. Nella parte centrale, invece, figura San Martino nella famosa scena del dono del mantello al povero. Altri particolari, come le numerose lucertole, sono sinonimo di ricerca

della luce cioè dell’estro creativo. Sono altresì riportate due poesie scritte da Santina Paradiso e da Francesco Rigano. Il momento dell'inaugurazione è stato molto partecipato.