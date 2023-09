Messina, caccia al tesoro tra le meraviglie del Museo: primo premio alla Zancle

Hanno giocato e imparato i partecipanti alla “Caccia al tesoro del Museo di Messina”, domenica scorsa. Si sono iscritti alla gara 68 concorrenti, di cui 37 bambini e ragazzi e 26 adulti (genitori, zii, nonni), suddivisi per 16 squadre, composte da 3 a 5 componenti cui sono stati assegnati nomi di un artista, un personaggio, un’opera legati alla storia del museo, come Antonello da Messina, Caravaggio, Gagini, Montorsoli, Nettuno, Orione, Zancle, Scilla, Cariddi.

Il percorso tra le meraviglie del Museo si è concluso davanti alla fiabesca Carrozza del Senato di Messina, dopo che i concorrenti hanno risolto 10 indovinelli in rima completati con la parola mancante e nome e titolo dei capolavori visti. Le tre squadre insignite dei riconoscimenti sono state Zancle, 1° premio (bambini: Chiara Abate, Francesco e Sebastiano De Luca con un adulto); Antonello da Messina 2° premio (4 bambini: Chiara e Serena De Domenico, Laura e Maria Ciraolo, con un adulto); Messenion 3° premio (bambini: Alessandro e Francesco Triolo con un adulto). Ma tutti i concorrenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e tutti i bambini in regalo guide al Museo, gadget e una piccola borraccia.

La mattinata si è articolata anche in visite guidate grazie a cinque “ciceroni”, gli studenti Vincenzo Giostra, Ettore Sofia, Aurora Saja, Lorenzo Donato e Aurora Boccaccio, coordinati dalla docente Loredana Montalto dell’Istituto comprensivo Battisti-Foscolo di Messina e con l’animazione della giornalista palermitana Alessia Franco, che ha raccontato le opere del Museo in modo dinamico e attrattivo. L’evento è stato promosso da “La Casa della musica e delle arti Giuseppe e Rosa Uccello”, di cui è presidente Alba Crea, direttrice artistica Daniela Uccello e soci del direttivo Lina Coppo e Natale Borgosano, ed è stato realizzato con la collaborazione del Museo regionale interdisciplinare di Messina e dell’Istituto scolastico “Battisti-Foscolo”, per cui sono intervenuti il direttore Orazio Micali e la dirigente scolastica Alessandra Minniti, con un saluto istituzionale, presenziando al gioco, collaborando fattivamente sia in fase di progettazione che di realizzazione dell’iniziativa.

