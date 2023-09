Lamezia Terme, incendio di un autofurgone: in salvo i passeggeri

Solo per fortuna e per la prontezza dei protagonisti un incendio di un autofurgone non ha avuto conseguenze drammatiche. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle 9.30 sulla SS280 direzione Lamezia Terme per incendio del mezzo, adibito al trasporto di pannelli fotovoltaici e materiale elettrico di vario tipo.

Gli occupanti notavano del fumo fuoriuscire dal vano motore e a quel punto il conducente ed il passeggero riuscivano ad accostare il mezzo abbandonando lo stesso prima che venisse completamente interessato dalle fiamme. Le fiamme hanno danneggiato l'abitacolo del furgone e parte del materiale trasportato. Chiuso il transito sulla SS280 sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.