A Sant’Agata Militello inizia l’era del “Giglio”: in ospedale i primi tre interventi dell’equipe della Fondazione di Cefalù

Pochi minuti prima delle 11 è entrato in sala operatoria il primo dei tre pazienti sottoposti ieri a protesi ortopedica, due di anca ed una di ginocchio, all’ospedale di Sant’Agata Militello. Gli interventi, eseguiti dall’equipe guidata dallo specialista Angelo Leonarda, hanno dato il via alla collaborazione con la Fondazione “Giglio” di Cefalù che porterà al presidio santagatese, lo ricordiamo, anche le attività di urologia, ginecologia, oculistica e chirurgia generale, secondo la convenzione stipulata con l’Asp di Messina.

Una partnership su cui si è a lungo discusso, anche polemizzato, con le opposizioni tuttora fervide di sindacati ed alcuni schieramenti politici, ma da più parti indicata come ultima spiaggia per arginare il continuo ed inesorabile ridimensionamento sino alla chiusura totale dei reparti, a causa della cronica impossibilità dell’Asp a reperire medici per garantire la necessaria copertura organica ed adeguati livelli assistenziali.

Prevista la presenza pressoché quotidiana dalle 8 alle 20 dell’equipe operatoria del “Giglio”, con sei persone tra chirurghi ed anestesisti, infermieri ed oss, oltre a due infermieri ed un coordinatore infermieristico in reparto, con attività programmate già da questa settimana anche di terapia del dolore ed i primi interventi di urologia in agenda giovedì.

