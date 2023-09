Messina, denuncia dell'Arcigay: "In città manifesti che incitano all’odio transfobico"

Stanno facendo discutere alcuni manifesti che sono stati affissi oggi, a Villa Dante. A denunciare i fatti l'Arcigay Messina Makwan: "Questa mattina Messina si sveglia con manifesti che oltre a lanciare un messaggio falso incitano all’odio Transfobico - scrive Rosario Duca presidente di Arcigay Messina Makwan -. Non staremo a spiegare in questa occasione le ragioni della falsità di quanto affermano in quanto daremmo loro troppo importanza e non vogliamo farlo. Messina che è nella rete READY contro tutte le discriminazioni non può permettere questi attacchi transfobici né altre discriminazioni, per questo abbiamo allertato l’Assessora Pari opportunità chiedendo l’immediata rimozione”. Dei fatti sono stati già avvertiti il sindaco e l'assessore Cannata.