Isole Eolie, sistema sperimentale di attivazione automatica delle sirene

Sono in corso, da parte del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, nelle isole di Stromboli, Ginostra, Panarea e Vulcano interventi di sviluppo evolutivo del sistema informatico che attiva le sirene in caso di un evento esplosivo parossistico o di un ma-remoto generato dall’attività vulcanica. Fino a domani – martedì 5 settembre – il sistema sperimentale di attivazione automatica delle sirene non sarà attivo. Nella stessa giornata, tra le undici e le tredici, saranno effettuati dei test operativi, manuali, dello stesso sistema di allarme delle sirene. I test si svolgeranno in 2 fasi, ciascuna delle quali sarà preceduta dalla diffusione di un messaggio vocale, in tre lingue (italiano, inglese, francese), che ne annuncia l’inizio, evidenziando che non ci sono pericoli, in atto, per la popolazione.

Nella prima fase le sirene emetteranno un suono “monotonale continuo” che corrisponde all’avviso allerta maremoto a Stromboli, Ginostra, Panarea e Milazzo (area Capitaneria di porto). Nella seconda fase le sirene emetteranno un suono «a due tonalità alternate» che corrisponde ad un avviso di allerta esplosione parossistica nell’abitato di Stromboli e in quello di Ginostra. Seguirà un ulteriore messaggio vocale che darà la comunicazione della fine dei test.