Torregrotta, progetto da quasi un milione per lo stadio

Torna al centro dell'attività amministrativa il campo sportivo comunale “Pietro Gangemi”. La giunta municipale ha approvato il progetto delle opere di adeguamento della struttura alla normativa vigente. Come si legge nel documento varato dall'Esecutivo, lo stato di fatto del campo sportivo comunale che si trova in via Bucceri, e in particolare del manto erboso, non consente la disputa di incontri calcistici di categorie a livello nazionale, e attualmente si è giocato con provvedimenti di deroga. Gli interventi di manutenzione al manto erboso effettuati e in corso di esecuzione, garantiranno la deroga all’utilizzo fino al 31 dicembre 2023. Il Comune ha presentato, nel corso degli anni, richieste di contributo finanziario per la realizzazione dei necessari lavori di adeguamento del manto erboso del campo sportivo comunale, senza però alcun positivo riscontro. È quindi intenzione dell'amministrazione comunale presentare istanza di finanziamento e partecipare alla richiesta di contributo nell’ambito dell’avviso pubblico "Fondo Sport e Periferie 2023", garantendo, in caso di ammissione, gli impegni previsti nello stesso avviso, compreso il cofinanziamento per una percentuale minima del 15%. Il progetto è seguito dall'ingegnere Pietro Anastasi, in qualità di responsabile unico del procedimento, e dall'ingegnere Salvatore Ballì, che invece lo ha redatto. Lo stesso presenta un quadro economico di 985mila euro. La proposta è finalizzata all’adeguamento dell’impianto sportivo esistente con destinazione all’attività agonistica nazionale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina