Da Messina un monito ai comuni: “Hanno un ruolo centrale e fondamentale nella riuscita del Pnnr”

“I comuni hanno un ruolo centrale e fondamentale nella riuscita del Pnnr, che rappresenta un’opportunità incredibile per il nostro Paese. Basta analizzare alcuni dati: fino al 31 maggio 2023 sono stati assegnati al sistema dei comuni circa 36,3 miliardi di euro, quindi il 91% della dotazione finanziaria prevista. Il 40% è destinato alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, il 31% per la coesione e l’inclusione, il 20% per l’istruzione e la ricerca, il 9% per la digitalizzazione e l’innovazione. Un altro dato importante riguarda le gare bandite con risorse Pnnr e Pnc che fino a giugno 2023 sono state 102 mila, delle quali il 51% a titolarità comunale”. A dirlo Gilda Siniscalchi capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Europei ed il Sud, le Politiche di Coesione ed il PNRR partecipando ad un convegno ieri a Villa Ida a Messina su “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR". L’evento organizzato da Quater srls, azienda innovativa che si occupa di formazione ed assistenza tecnica ai Comuni interessati dagli investimenti del PNRR, ha visto la partecipazione di numerosi sindaci tra i quali Federico Basile Sindaco di Messina in rappresentanza dell’Anci, Cateno De Luca Sindaco di Taormina e deputato regionale, Antonio Stroscio Sindaco di Floresta, del deputato nazionale di Fi Tommaso Calderone e della la senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino, di Antonella Merola dell’IGPNRR Gestione operazioni finanziarie PNRR – MEF, Bianca Maria Volpe dell’Ispettorato Generale per il PNRR – MEF, Francesco Verbaro Presidente di Formatemp e Piero David Senior Advisor Sviluppo Locale e Maristella Ridolfo presidente di Quater. “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prosegue Siniscalchi - ha difatti riconosciuto per la maggior parte i Comuni come soggetti attuatori: anche se è una sfida che vede collaborare tutti i livelli di governo. Esiste una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ne fanno parte le amministrazioni centrali, i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni e si cerca di capire quali sono le criticità a livello strategico. Questo ha portato anche ad una revisione del Piano riconoscendo alla presidenza del consiglio un ruolo strategico ed un interlocutore privilegiato con la Commissione Europea per il Pnrr e valorizzando il ruolo del Ministero dell’Economia e delle finanze”. “Il nostro Paese - continua Siniscalchi - ha pensato di chiedere una revisione del Pnrr per richiedere il capitolo aggiuntivo del RepowerEu italiano, ovviamente la richiesta è in valutazione alla Commissione europea. Sono previsti degli investimenti e delle risorse aggiuntive con una visione incentrata sul futuro dell’Italia per gli approvvigionamenti di energia, che sono fondamentali. Potremo essere costretti a togliere quindi alcuni progetti iniziali dal Pnnr, ma non sono compromessi, continueranno con altre fonti di finanziamento nazionali”.

Molti dei sindaci presenti all’evento hanno evidenziato le problematiche tecniche del Piano di Resilienza chiedendo maggiore supporto e informazioni, la dott.ssa Siniscalchi li ha rassicurati garantendo il massimo impegno in questo senso. “Purtroppo - prosegue Siniscalchi - la complessità del Pnnr è evidente, perché è un piano di performance, un aspetto nuovo rispetto ad altre tipologie di finanziamenti. Raggiungere gli obiettivi non è semplice, ci sono diversi step e punti critici: tra questi la capacità di intervenire dei soggetti attuatori in particolare dei piccoli comuni per problemi atavici come la mancanza di risorse, in particolare figure tecniche specializzate. L’italia non era forse preparata ad affrontare un piano di tali dimensioni, ma la cabina centrale sta cercando di dare il massimo supporto ai comuni”. ”Un altro problema - conclude Siniscalchi - riguarda il reclutamento di nuove risorse umane poichè purtroppo spesso è possibile assumere per un periodo di tempo limitato e tutto questo rende questi posti meno attrattivi”.