Lo Stretto di Messina “collo di bottiglia” per l’Europa: necessario completare con il ponte il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo

È difficile ma necessario: ragionare in termini più ampi, inquadrare opere come il collegamento stabile nello Stretto all’interno degli scenari internazionali, soppesare certamente costi e benefici, valutare gli impatti sui territori ma anche cercare di sforzarsi di comprendere la visione generale, dove ogni tassello fa parte di un mosaico che si estende dal profondo Nord al profondo Sud del nostro vecchio Continente.

Ebbene, è stato scritto e ribadito mille volte: il Ponte sullo Stretto è considerato opera di rilevanza strategica europea perché terminale indispensabile di quel Corridoio “Scan-Med” (Scandinavo-Mediterraneo), che è uno dei Corridoi individuati come prioritari nella strategia europea Ten-T (“Trans European Network-Transport”), che mira a sviluppare un’ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l’obiettivo di collegare i territori, rimuovere i “colli di bottiglia” ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l’innovazione digitale, l’adozione di standard comuni. Il Corridoio “Scan-Med” è il più lungo delle Reti Ten-T e collega Finlandia e Svezia con Italia e Malta. L’obiettivo è «collegare efficacemente il Nord e il Sud dell’Europa» e tra i cosiddetti “colli di bottiglia” c’è anche lo Stretto, ququella cesura che non consente di collegare alla terraferma un’Isola con oltre 5 milioni di abitanti. I progetti principali del corridoio “Scan-Med” sono la costruzione del tunnel di base del Brennero, tra Italia e Austria, e del tunnel del Fehmarn Belt, tra Germania e Danimarca e... del collegamento stabile tra la Sicilia e non solo la Calabria, ma l’Europa.

