Messina, società di escursioni chiusa per mancanza di sicurezza: 41mila euro di multa

I Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato un controllo in una società che opera nel campo delle escursioni. I militari hanno denunciato il rappresentante legale che avrebbe omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi, di sottoporre ad idonea formazione ed informazione i lavoratori dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori. Inoltre è stata constatata la presenza di due lavoratori in nero e di un lavoratore autonomo impiegato senza la preventiva comunicazione di avviamento. Sono state quindi contestate sanzioni amministrative per un totale di 41.700 euro ed è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione entro i termini imposti.