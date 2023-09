Letojanni, minacce ai carabinieri: "Mio padre è magistrato, la pagherete"

«Vi avviso che mio padre è un magistrato... e ve la farò pagare in Tribunale». Si è giocata anche la carta dell’intimidazione una trentunenne di Catania, fermata dai carabinieri della Compagnia di Taormina a Letojanni. Un reato, quello di minacce aggravate, contestato dalla Procura di Messina, oltre a quello di falsa attestazione a pubblico ufficiale delle propria identità, culminato in una richiesta di rinvio a giudizio.

La parola passa adesso al giudice per l’udienza preliminare, visto che il gip Francesco Torre ha fissato questo passaggio per il 25 settembre prossimo.

