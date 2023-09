"Eleonora Baeli" vince il premio Miglior Film Siciliano al Festival di Cefalù

Dopo averlo già insignito nelle scorse settimane della Honorable Mention, la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha assegnato al cortometraggio Eleonora Baeli il premio Miglior Film Siciliano 2023. Sia la menzione d’onore sia il premio verranno consegnati durante la cerimonia di chiusura del Festival che si terrà sabato 2 settembre all’Hotel Sea Palace di Cefalù.

Eleonora Baeli, diretto nel 2020 da Carmelo Formica e prodotto dalla Romar Film di Rometta Marea, nel 2021 ha vinto i premi Costume Design e Best Make Up al Varese International Film Festival.

Il corto rielabora originalmente un’antica leggenda milazzese, che ha come protagonista Eleonora dei Baroni Baeli della Tenuta S. Nicolò di Capo Milazzo: una ventenne il cui prodigioso anelito alla libertà, in un complicato e a tratti torbido intreccio di relazioni personali sullo sfondo della mitologia locale, determina un epilogo fatale dalle tinte spiccatamente enigmatiche. Per l’associazione Romar Film è la realizzazione del suo secondo cortometraggio dopo Malatia (2018) del regista e direttore della fotografia Nico Columpsi, coadiuvato in entrambi i film dagli altri soci fondatori della Romar: il Digital imaging technician Angelo Gullì, il tecnico audiovideo Giuseppe Alizzi, il tastierista e compositore Sebastiano Sapuppo, l’attore Oreste Fio, il soggettista Pasquale Columpsi e lo sceneggiatore Enzo Cicero. Alla postproduzione di Eleonora Baeli è stato determinante anche l’apporto del sound designer Fabio Bonanno.