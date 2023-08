Messina, la sfida di Mega ai dubbi e alle critiche. L'importanza del nuovo Terminal croceristico

Poco più di due settimane per presentare le offerte in risposta al bando relativo alla costruzione del nuovo Terminal croceristico di Messina. La scadenza, infatti, è fissata al prossimo 15 settembre. È un altro significativo passaggio in quest’ultimo scorcio di mandato (l’incarico termina a novembre) per il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in risposta anche ai dubbi e alle critiche che non sono certo mancati in questi 4 anni di amministrazione. Mario Mega, nelle scorse settimane, aveva ribadito l’importanza di questo appalto: «Il traffico croceristico a Messina fa registrare un numero di scali di navi e di transiti di passeggeri che non si erano mai verificati nel passato e che sembrano destinati a crescere sensibilmente nei prossimi anni. Il nuovo Terminal crociere è atteso da più di un lustro ma una serie di contenziosi amministrativi conseguenti alla gara di costruzione bandita nel 2019 dall’Autorità portuale di Messina ne aveva impedito la realizzazione. La scelta che oggi abbiamo fatto, anche per velocizzare l’entrata in esercizio, è quella di individuare da subito un gestore che si faccia carico della costruzione del Terminal, investendo anche risorse proprie, utilizzando come punto di partenza il progetto esecutivo a suo tempo predisposto dall’Ente. Confidiamo che questa soluzione, che prevede anche una concessione per venti anni della gestione della struttura, possa consentire di individuare un operatore che potrà sostenere gli sforzi dell’Authority di consolidamento dei traffici nel futuro sviluppando sempre di più servizi di accoglienza efficienti e sostenendo il programma di sviluppo che coinvolgerà anche gli altri porti del sistema portuale e quello di Reggio Calabria in particolare».

