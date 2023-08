I pellegrini di Santa Maria Incoronata di Camaro superiore a Santiago de Compostela

Sono arrivati ieri a destinazione alla cattedrale di Santiago De Compostela, dopo una settimana di cammino, i pellegrini della comunità parrocchiale Santa Maria Incoronata di Camaro superiore: stanchi ma felici di aver vissuto la straordinaria esperienza del tradizionale cammino da Messina alla capitale della Galizia in Spagna, con la quale la città dello Stretto e gemellata, che custodisce le spoglie mortali di san Giacomo Apostolo. Guidati dal parroco mons. Francesco La Camera, i devoti hanno vissuto un’esperienza condivisa di preghiera e conoscenza del territorio, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e monumentali delle sette città attraversate (Tui, Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas De Reis, Padròn, Milladoiro) nelle tappe quotidiane del percorso. Ieri all’arrivo, il tradizionale abbraccio con il busto reliquiario del Santo - che rappresenta il culmine del cammino affrontato - la partecipazione alla messa e l’incontro inaspettato con l’arcivescovo di Santiago, mons. Francisco Josè Prieto Fernandez.

Felicissimo mons. La Camera dell’esperienza vissuta, rispetto allo scorso anno, in maniera più intima: oltre alla scelta dell’itinerario portoghese - a differenza di quello francese più noto e quindi più affollato - che ha permesso di vivere gustare lungo il percorso la dimensione della preghiera immersi nell’incantevole paesaggio, il sacerdote ha voluto contenere le richieste di adesione per vivere meglio la dimensione comunitaria del viaggio, condividendo ogni singolo momento. “Il nostro obiettivo - ha spiegato il sacerdote che nell’organizzazione è stato affiancato da Carmelo Schepisi, membro della confraternita di San Giacomo, e Mariagrazia Billè - è perfezionarci nell’organizzazione del cammino (sia dal punto di vista spirituale che logistico) per essere di supporto a quanti, fra i gruppi parrocchiali del territorio cittadino e provinciale, giovani e adulti, vorranno vivere questa straordinaria occasione di fede e discernimento personale”.