Trasporti, vicesindaco Malfa: 'Salina troppo penalizzata'

«Abbiamo appreso con stupore che oggi 29 agosto, con i mezzi veloci tutti fermi per le avverse condizioni meteo, la Caronte & Tourist Spa ha garantito i collegamenti per le Isole Eolie con due diverse navi, l’Isola di Stomboli e la Laurana. Tuttavia la prima ha operato solo su Vulcano e Lipari, abbandonando a Lipari i passeggeri diretti a Salina. La seconda, invece, ha collegato (ancora una volta) Vulcano e Lipari, oltre che, Panarea e Stromboli. Praticamente quasi tutte le isole, escludendo Salina, la seconda per dimensioni e l’unica con due porti». A dirlo Giuseppe Siracusano vice Sindaco ed Assessore ai traporti del Comune di Malfa

«Addirittura - prosegue Siracusano - la nave Isola di Stromboli è stata lasciata in sosta a Lipari, per collegare domani mattina quest’isola e Vulcano con Milazzo. Nessuno ha pensato ad una corsa straordinaria nel pomeriggio su Salina, per consentire a cittadini e turisti bloccati a Lipari di raggiungere Salina (e viceversa). Né, tantomeno, si è avuta la sensibilità di far transitare, domani mattina, l’isola di Stromboli anche da Salina, per consentire a chi è isolato da quasi 36 ore di poter partire. Una vergogna che merita di essere posta all’attenzione della stampa e della politica, cui nelle prossime ore riverseremo il nostro sdegno».

In serata la replica dell’armatore. «Abbiamo più volte espresso vicinanza e solidarietà alle popolazioni delle isole minori che troppo spesso hanno visto l’insularità trasformarsi in isolamento: bella e poetica la prima condizione, inaccettabile la seconda», si legge in un comunicato diramato da Caronte& Tourist. «Ci dispiace molto leggere parole forti come abbandonare, vergogna, sdegno, ostracismo e giudizi ingenerosi sulla qualità di un servizio sempre assicurato con professionalità e puntualità. Lunedì 28 agosto l’isola di Salina è stata raggiunta dalle navi Laurana (proveniente da Napoli), Isola di Stromboli, Isola di Vulcano e Pietro Novelli che sono riuscite ad effettuare il loro servizio giornaliero regolarmente. Martedì 29 agosto, invece, la nave Isola di Stromboli ha rinunciato all’approdo a Salina, dopo aver tentato tre volte, senza successo, l’ormeggio in sicurezza nei due porti dell’isola, a causa dei forti venti. Ricordiamo – prosegue la società di navigazione – che la decisione di ormeggiare in un porto è in capo al comandante della nave, garante ultimo della sicurezza della nave e dei passeggeri, e non è certo assunta dalla Compagnia. Non ci pare sinceramente che ci siano gli estremi per denunciare un comportamento offensivo o irrispettoso nei confronti della popolazione di Salina, della sua economia e delle sue giuste ambizioni di sviluppo turistico».