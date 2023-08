Quindicenne centrata da un'auto a S. Teresa di Riva: trasferita al Policlinico di Messina

Ancora un pedone travolto da un’auto lungo le strade di S. Teresa di Riva. Nell’ultimo incidente, avvenuto questo pomeriggio, è rimasta coinvolta una minorenne, con un esito fortunatamente non grave.

La malcapitata, 15 anni, intorno alle 15.30 si trovava lungo la via Fratelli Lo Schiavo, nel quartiere Portosalvo, e stava attraversando la carreggiata nella zona sul lato sud della via, non lontano dall’ingresso da via Torrente Portosalvo, quando improvvisamente è stata investita da una Fiat “Panda” che sopraggiungeva in direzione Catania.

La ragazza è stata colpita al fianco dalla parte anteriore destra della vettura, tanto che il faro dell’automobile è andato in frantumi, ed è finita a terra sull’asfalto alcuni metri più avanti, riportando traumi non gravi.

A soccorrerla immediatamente l’uomo al volante dell’utilitaria e alcuni passanti, prima dell'arrivo dell'ambulanza del “118” dalla postazione cittadina. La 15enne è rimasta sempre cosciente e nell'incidente ha riportato un trauma cranico non commotivo, dolori all’anca ed escoriazioni varie e, dopo le prime cure sul posto è stata trasferita al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina per gli accertamenti necessari.

In via Fratelli Lo Schiavo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di S. Teresa di Riva e della Compagnia di Taormina, che hanno fatto anche da apripista al “118” diretto nel capoluogo, e la Polizia locale.