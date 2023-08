Mobilità nello Stretto di Messina, verso il biglietto integrato

Si è riunito a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, il tavolo tecnico per i trasporti sullo Stretto. Obiettivo: la definizione di un biglietto integrato per la mobilità tra Reggio Calabria e Messina. Soddisfatto il consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano: «Definita una road map. il biglietto unico sarà il primo tassello in un’ottica di mobilità sostenibile». È intervenuto alla riunione sull’attraversamento dinamico dello Stretto, istituita dal ministero per le Infrastrutture ed utile a mettere ordine ai flussi e ai costi dei trasporti fra Reggio e Messina. Coordinato dall’ammiraglio Nunzio Martello, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, il gruppo di lavoro riunisce le massime Autorità istituzionali, gli enti e le società di trasporto che operano a livello locale, regionale e nazionale fra le due sponde.

«Si sono registrati passi in avanti molto importanti per la definizione di un biglietto integrato», ha affermato Giuseppe Giordano, a margine della riunione tenutasi a Palazzo Alvaro, riflettendo sulla «necessità che l’integrazione della mobilità tra le due Città metropolitane diventi, finalmente, un fatto e non resti un auspicio, una speranza o una chimera». «Oggi – ha aggiunto – si è lavorato in questa direzione e il tavolo ha prodotto una “road map” per arrivare, in tempi rapidi, al raggiungimento di un obiettivo molto importante. Quello del biglietto unico, infatti, sarà il primo tassello in un’ottica di mobilità sostenibile».

