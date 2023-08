Messina, ennesima follia alla svincolo di Giostra: automobilista sbaglia direzione e torna indietro contromano – Ecco il video

Nuovo episodio increscioso allo svincolo di Giostra a Messina: un automobilista, che probabilmente aveva erroneamente imboccato il raccordo di uscita dall'autostrada, ha prima percorso alcune decine di metri in retromarcia per poi fare inversione di marcia e percorrere un lungo tratto contromano. L'ennesima follia in quel tratto autostradale è stata ripresa in un video condiviso su Facebook dal Consorzio Autostrade Siciliane: "Si è costantemente testimoni di comportamenti irresponsabili sulle autostrade gestite dal CAS - si legge nel post - e uno dei più pericolosi è sicuramente circolare contromano. Si tratta di una violazione grave delle leggi stradali e delle regole di base della sicurezza stradale, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti".