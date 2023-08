Messina, avviati i lavori per la bitumazione di via Cesare Battisti, Adolfo Celi, La Farina, viale Boccetta e viale della Libertà

Oltre sei milioni e mezzo di euro per cinque interventi nelle strade cittadine. Sono stati, infatti, avviati i lavori per la bitumazione delle più importanti arterie cittadine. A darne notizia è stato lo stesso sindaco: "La bitumatura avverrà con particolari asfalti fonoassorbenti e drenanti - scrive il primo cittadino - che permettono di drenare meglio le acque di ruscellamento superficiali, oltre che a mitigare i rumori della circolazione. Il problema del ruscellamento superficiale, anche con l’aggravarsi dei fenomeni atmosferici estremi,sta diventando sempre più problematico all’interno dei sistemi urbani: in caso di piogge intense e prolungate, le reti idrauliche entrano molto più rapidamente in crisi, dando luogo ad allagamenti (ed inquinamenti), mettendo a rischio l’incolumità delle persone e causando ingenti danni alle infrastrutture e perdite sociali, ambientali ed economiche. Insieme all’assessore Salvatore Mondello ed al dg Salvo Puccio puntiamo alla captazione diretta del flusso meteorico, sulla sede stradale, con l’utilizzo di un pacchetto fonoassorbente e drenante che garantisce il rallentamento dei deflussi superficiali delle acque meteoriche e lo smaltimento nel collettore idrico comunale". Si tratta dei primi 5 interventi, per un totale di € 6.613.928,42, che sono stati aggiudicati ed i cui lavori sono partiti dalla via Cesare Battisti, seguiranno la via Adolfo Celi, via La Farina, viale Boccetta ed il viale della Libertà; ne sono in progetto, ed andranno in gara a breve, ulteriori 5 tratti.