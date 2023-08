Messina, il salasso dei rifiuti in discarica. Il costo continua ad aumentare

Un’escalation continua, che non accenna ad arrestarsi. E che porta a più che triplicare, nel giro di tre anni, il costo dei rifiuti da portare in discarica. Al punto che, nonostante oggi grazie alla differenziata in discarica si porti molta meno spazzatura rispetto al passato, si finisce per pagare molto di più. Un paradosso che, giocoforza, si traduce poi in una bolletta della Tari più carica.

Questa reazione a catena ha radici antiche e ragioni specifiche, figlie di un problema cronico: la mancanza di impianti in Sicilia. Un vuoto che rende i comuni dell’isola “schiavi” delle tariffe imposte dai padroni delle discariche e dal trasporto dei rifiuti anche fuori dall’Isola, se non addirittura all’estero.

Resta quel paradosso che, di anno in anno, si rinnova e assume dimensioni ancora più importanti: sempre meno rifiuti portati in discarica, sempre più alto il costo. Ma perché? A febbraio Comune e Sicula Trasporti spa hanno firmato una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti nel primo semestre del 2023. In quell’accordo si specifica che «la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in contrada Grotte San Giorgio è esaurita, avendo raggiunto la sua massima capienza, sicché è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l’impianto». In Sicilia una sola società ha dato disponibilità ad accogliere la spazzatura, peraltro con conferimenti una tantum: la Società Impianti Srr Ato Cl 4 Sud di Gela. Il punto è che «tali diversi luoghi di abbancamento comportano un inevitabile aumento delle tariffe – viene spiegato nel documento con cui il Comune stanzia le somme per Sicula Trasporti –, quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dalle discariche, dagli impianti di recupero, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti».