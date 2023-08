Giovani talenti emergenti, il Comune mette a disposizione il palco di Villa Dante

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Messina, per il tramite dell’assessorato alle Politiche giovanili, ripropone in un nuovo format l’iniziativa “Un palco per tutti”, inserita nel più ampio progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione tutti i venerdì e sabato del mese di settembre, dalle 16 fino alle 20, la struttura permanente già allestita all’interno di Villa Dante, per offrire agli artisti emergenti, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, la possibilità di potersi esibire in uno degli spazi a verde più ampio della Città.

“Questa Amministrazione ha più volte ribadito l’intenzione di dare spazio ai talenti messinesi oltre alle esibizioni di cantanti, musicisti e gruppi musicali - evidenzia il sindaco Federico Basile - questa nuova formula di ‘Un palco per tutti’ è ampliata per offrire alla cittadinanza una vasta gamma di discipline artistiche dalla danza al teatro e attività di intrattenimento”. “L’obiettivo è offrire uno spazio continuo nel tempo, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City che gestisce villa Dante, dove i nostri giovani artisti emergenti - aggiunge l’assessora Liana Cannata - possono esibirsi davanti a un pubblico affinché le loro performance siano l’inizio di un percorso di valorizzazione e promozione del loro talento, ma anche di crescita formativa personale e professionale”.

Gli interessati, potranno compilare online il form di prenotazione per la loro esibizione all’indirizzo https://youngme.comune.messina.it/un-palco-per-tutti-modulo-di-prenotazione/ indicando la tipologia, il giorno, l’orario e la durata della performance. Le domande di prenotazione saranno accolte in ordine cronologico di invio, fino al raggiungimento dei posti disponibili e con la creazione di una lista d’attesa. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected]