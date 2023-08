Messina, una 62enne muore durante la gastroscopia: la Procura indaga due medici

Il sostituto procuratore Marco Accolla ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna 62enne, N.L., che è deceduta lo scorso 24 agosto nel corso di una gastroscopia, esame che era in corso d’esecuzione in un studio privato polispecialistico della città.

Lunedì mattina il magistrato ha convocato tutte le parti per l’affidamento dell’autopsia, per un fascicolo che vede già l’iscrizione del registro degli indagati, come atto dovuto, con l’ipotesi di omicidio colposo, di due medici, un gastroenterologo e un anestesista (questo giornale, per consuetudine deontologica, tranne che in casi particolari, ormai da anni pubblica i nomi dei medici coinvolti in casi sanitari solo dopo il primo effettivo vaglio processuale di confronto accusa-difesa, che è l’udienza preliminare, n.d.r.).

Il marito, che ha presentato una dettagliata denuncia in Questura, si è affidato al suo legale di fiducia, l’avvocato Pietro Venuti, mentre i due medici hanno nominato come difensori gli avvocati Bonni Candido ed Enrico Ricevuto.

