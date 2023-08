Messina, paura per un incendio sui colli Sarrizzo: evacuata l'area attrezzata di Musolino

L'incubo incendi non dà tregua a Messina, riportando alla memoria le terribili giornate di un mese fa. Un incendio importante si è sviluppato oggi pomeriggio sui Colli Sarrizzo, a partire dall'area Madonnuzza, nei pressi della foresta di Camaro (stessa zona colpita a luglio). C'è in corso un intervento della Forestale, col supporto di un canadair che, peraltro, a metà pomeriggio ha dovuto interrompere la propria azione per un'avaria, tornando ad intervenire dopo le 18.

Gli stessi uomini della Forestale, con l'aiuto di due pattuglie della Polizia metropolitana guidata dal comandante Giovanni Giardina, hanno provveduto a far evacuare sia l'area attrezzata di Musolino sia tutte gli altri punti, fino a Dinnammare, solitamente meta di cittadini per i picnic domenicali. Per questioni di sicurezza è stata anche interdetta la viabilità in quest'area dei Colli, con la Prefettura costantemente aggiornata. Si sono registrate anche due esplosioni di vecchi ordigni bellici ancora presenti in zona. Pochi dubbi sulla natura dolosa, ci sarebbero state anche delle segnalazioni su presunti incendiari in azione sia ieri che oggi.