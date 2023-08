Messina, discarica a cielo aperto sui Colli Sarrizzo: lotta impari contro gli incivili

E' una lotta impari quella di Messina servizi contro gli incivili. Continuano gli abbandoni selvaggi dei rifiuti in città. Ieri avevamo un'altra immagine di sporcizia che arrivava dal viale Gazzi. Una montagna di sacchetti sul marciapiede da giorni. Tra l'altro proprio in questi giorni in quell'area è stato effettuato un vasto intervento di scerbatura e pulizia, dunque quella discarica abusiva balzava ancora più agli occhi. Oggi la discarica è stata eliminata. Ai colli San Rizzo invece le foto scattate ieri mostrano quanto sia difficile avere la meglio sull'inciviltà di chi deturpa le nostre colline abbandonando i propri rifiuti. Occorre ricordare che i colli sono disseminati di telecamere a circuito chiuso e che gli uomini del comandante Giardina hanno denunciato negli ultimi mesi almeno una decina di persone. Si rischia oltre alla multa specie si si abbandonano rifiuti speciali una condanna che va dai tre a cinque anni di carcere.