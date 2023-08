Max Verstappen è un cannibale: vince anche in Olanda. La Ferrari di Sainz è quinta

Ennesimo successo, il nono consecutivo, per Max Verstappen che vince davanti al suo pubblico nel Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Una corsa funestata dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a imporre lo stop ai piloti al 64esimo giro, complice anche l’impatto contro un muro del pilota dell’Alfa Romeo Guanyu Zhou. Alonso su Aston Martin è arrivato secondo precedendo il pilota di Alpine, Gasly. Quarto Perez (Red Bull) e quinto Sainz (Ferrari). Giornata da dimenticare per Leclerc, l’altro pilota della Rossa, costretto al ritiro per un problema alla macchina al 41esimo giro dopo un contatto al via con Piastri.