Lipari, frana a mare vicino ai faraglioni: non ci sono feriti

A Lipari si è registrata una frana a mare in prossimità dei faraglioni ma senza conseguenze. È accaduto in località Ferrante, prima della spiaggia di Praia Vinci, che proprio per il pericolo di crolli di massi è vietata alla balneazione. Questo tratto di mare è invece sempre affollato da diportisti. La scena è stata ripresa da alcuni diportisti che comunque erano a distanza di sicurezza.

Nelle Eolie da questa estate è stata emessa una nuova ordinanza sindacale per precisare l’elenco dei costoni a rischio in tutte le isole. E l’elenco rispetto allo scorso anno si è allungato.