Impatto tremendo all'alba a Torrenova, tre feriti

Scontro frontale tra due auto all’alba di oggi sulla strada statale 113 all’altezza di contrada Piattaforma a Torrenova, sul lungo rettilineo al confine con Rocca di Capri Leone. A scontrarsi, intorno alle 6 del mattino, una Bmw guidata da una donna con a bordo 4 giovani, ed una Opel Corsa guidata invece da un uomo. Nel violento impatto hanno riportato le conseguenze peggiori tre persone, i due conducenti ed uno dei giovani che si trovava a bordo della BMW, che hanno ripotato ferite e traumi vari. Fortunatamente per nessuno dei feriti si teme il pericolo di vita, sebbene per il più giovane si è reso necessario il trasferimento in eli soccorso in un centro specializzato a causa dei traumi in particolare al volto.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti a pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello ed i Carabinieri della Conpagnia santagatese per i rilievi del caso. Il transito su quel tratto di strada statale 113 è stato quindi interrotto per alcune ore per consentire la rimozione dei mezzi da parte delle squadre del pronto intervento e la bonifica della zona.