Colpo da 168mila euro all’Unicredit di Giardini Naxos, caccia aperta ai quattro rapinatori

È caccia aperta ai rapinatori che nel primo pomeriggio di venerdì hanno assaltato la banca Unicredit di Giardini Naxos. I quattro malviventi sono riusciti ad impossessarsi di un ricco bottino ammontante a 168.000 euro e hanno fatto perdere le loro tracce nel giro di pochi minuti, dopo essersi introdotti nella filiale forzando la porta di ingresso e facendosi consegnare dai due dipendenti il denaro che stava per essere caricato negli sportelli bancomat per il fine settimana.

Intanto, emergono nuovi dettagli sulle modalità operative del colpo: i quattro rapinatori sono giunti sulla via Umberto I a bordo di due scooter e non di un’autovettura, come era stato ipotizzato in un primo momento, e dopo aver messo a segno l’azione malavitosa si sono dileguati lungo la Statale 114 con i mezzi a due ruote, molto probabilmente rubati, riuscendo così a far perdere più rapidamente le loro tracce districandosi meglio nel traffico cittadino. Tre quelli che si sono introdotti nell’istituto di credito, due con il volto coperto da passamontagna e il terzo con il casco, mentre un quarto complice faceva da palo e li ha attesi all’esterno, da dove si sono allontanati in tutta fretta. I rapinatori potrebbero aver abbandonato i motocicli non lontano dalla banca e aver utilizzato un’autovettura per raggiungere l’autostrada oppure proseguire lungo la Statale 114.

