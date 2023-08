Barcellona, pioggia di solleciti Tari 2019-20: ma molti per importi già pagati!

Da alcuni giorni a questa parte migliaia di barcellonesi stanno ricevendo solleciti di pagamento relativi a presunti tributi tari non pagati, relativi agli anni 2019 e 2020. Nelle cassette delle lettere, in tanti hanno trovato una sgradita sorpresa: La richiesta di saldare tributi oscillanti da poche decine a parecchie centinaia di euro, a seconda del caso specifico.

Si tratta tuttavia, soprattutto di solleciti ingiustificati, poiché buona parte dei cittadini è in regola con i pagamenti. Nella comunicazione allegata ai bollettini F24 precompilati con importi e causali, l'organismo preposto alla riscossione, Municipia, sottolinea la possibilità che gli importi richiesti non siano dovuti ed indica ai contribuenti cosa fare per ottenere l'annullamento delle richieste. Ma ciò non basta a placare le proteste, in particolar modo, di chi ha difficoltà a dimostrare di avere pagato quanto rivendicato dall'ente. Il vicesindaco Santi Calderone, detentore della delega assessoriale al bilancio ed ai tributi locali, ribadisce che «il problema è di natura prettamente informatica, causato da un'incompatibilità tra l'applicativo Halley e il software di Municipia. In pratica, numerosi pagamenti non sono stati contabilizzati. Municipia stessa ha informato che, in seguito ad un'anomalia del quarto campo del bollettino, non è stato possibile abbinare alcuni pagamenti tra incassi e contribuenti. Ciò ha portato a chiedere collaborazione agli stessi cittadini, mediante un sollecito bonario con il quale si invitano i destinatari a produrre le ricevute dei versamenti per poter così aggiornare la banca dati degli incassi effettivi. Chi è in regola, otterrà l'annullamento dei solleciti per le annualità 2019 e 2020. Basterà inviare una mail all'indirizzo indicato nelle comunicazioni, oppure consegnandole personalmente al front office nella stanza 22, dove sarà attivo uno sportello dedicato lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 17».

