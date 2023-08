Trasporti a Messina, riecco MoveMe: l’abbonamento super-agevolato di Atm

Riapre MoveMe, l’abbonamento super-agevolato di Atm. “Visto lo straordinario successo dell’iniziativa promossa dal Comune di Messina e dall’azienda di trasporto pubblico locale - spiega il sindaco Federico Basile -, dal 1 settembre sarà possibile nuovamente sottoscrivere gli abbonamenti annuali a prezzi irrisori (da 20 euro!) per l’uso di bus e tram e a 100 euro per l’uso dei parcheggi di interscambio. Abbiamo trovato la nuova dotazione finanziaria per allargare la misura che deve incentivare ancora di più la mobilità sostenibile. Cambiamo insieme il modo di muoverci, utilizziamo di più i mezzi pubblici”.