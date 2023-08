La presidente del parlamento europeo Roberta Tedesco Métsola in vacanza a Messina

In porto da questa mattina una delle navi da crociera più avveniristiche tra quelle in attività. La Odissey of the seas della Royal Caribbean. A bordo della nave una delle più grosse personalità della politica europea. La presidente del parlamento europeo Roberta Tedesco Métsola. La presidente, scortata dalla polizia e dal suo staff ha lasciato il porto per visitare alcune località della provincia. La nave è dotata della North Star, una capsula trasparente con vista panoramica a 360°, agganciata a un braccio meccanico che permette di portare i crocieristi a 90 metri sopra il livello del mare; delRipCord di iFly, il simulatore di paracadutismo e di un Bionic Bar con un bartender robot.