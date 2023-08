Addio a Mario Genovese, ristoratore simbolo della cucina tradizionale messinese

E' morto Mario Genovese, storico ristoratore messinese e titolare del rinomato "Lungomare Da Mario". Il suo locale, per i messinesi semplicemente "da Mario", simbolo della cucina tradizionale messinese, era un punto di riferimento per molti, incluso il mondo teatrale, grazie alla sua vicinanza con il teatro "Vittorio Emanuele".

Genovese, nel 2011, intervistato dal nostro giornale, aveva espresso la sua preoccupazione per l'installazione della linea tranviaria, indicandola come causa delle difficoltà affrontate dal suo ristorante, poiché aveva limitato l'accesso ai clienti. Lamentava in particolare la scomparsa di altri locali e negozi nella zona e la difficoltà per i clienti, in particolare anziani e disabili, di accedere al suo ristorante. Di conseguenza, il suo una volta fiorente ristorante era diventato spesso vuoto, e Mario aveva manifestato l'intenzione di vendere. Il locale, che aveva ospitato celebrità come Walter Chiari, Gino Bramieri e Claudio Villa, aveva messo un cartello "cedesi attività", e dopo qualche tempo era stato chiuso definitivamente. Di quello storico ristorante, di lì a pochi anni, sarebbe rimasto soltanto un ricordo nostalgico.

I funerali di Mario si terranno domani alle 16 nella Chiesa di San Giuliano.