Tragedia sfiorata a Roccalumera, camion perde il carico e sfonda il parabrezza di un mezzo

Si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle 17.30 due veicoli in transito in direzione della città dello Stretto sono stati colpiti da oggetti finiti improvvisamente sulla carreggiata da un mezzo che li precedeva e, solo per puro caso, non si sono registrati feriti, considerata la dinamica dell’accaduto.

A perdere il carico è stato un camion, dal quale subito dopo lo svincolo di Roccalumera sono caduti sulla sede stradale dei pezzi metallici di forma quadrata: uno di questi è finito contro un Fiat “Doblò” che sopraggiungeva, con a bordo cinque operai messinesi di rientro da Catania, sfondando il parabrezza sul lato destro finendo dentro l’abitacolo. Il passeggero del mezzo, grazie alla prontezza di riflessi, è riuscito ad alzare un braccio evitando che l’oggetto lo colpisse in pieno volto e ha riportato una lieve ferita all'arto. Vittima degli oggetti divenuti schegge impazzite sull’A18 anche un’autovettura Seat che procedeva verso Messina, che nell’impatto con il corpo metallico ha subìto gravi danni al motore.

Il conducente del camion ha proseguito la marcia, probabilmente senza rendersi conto di aver perso parte del carico, mentre i due veicoli colpiti sono stati costretti a fermarsi nell’area di sosta “Allume Est”, al km 19,900 in corrispondenza dell’abitato di Roccalumera, da dove è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte una pattuglia della Stradale della Sottosezione A20 di Boccetta e un’ambulanza del “118” da S. Teresa di Riva, ma per i malcapitati occupanti del Doblò e della berlina non è stato necessario il trasferimento in ospedale. La Polstrada ha avviato gli accertamenti per risalire al mezzo dal quale sono caduti gli oggetti, che avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi.