Messina, cosa sta succedendo al rione Giostra tra attentati e rapine?

Bisogna comprendere cosa sta succedendo a Giostra prima che sia troppo tardi e nasca un nuovo gruppo egemone oppure torni quello vecchio, nel solito giro amaro di ricostruzione del pizzo e dei rapporti mafiosi, che s’innesca inevitabilmente dopo le operazioni antimafia dei mesi scorsi e l’azzeramento che ne consegue.

Basta mettere in sequenza il rosario criminale delle ultime settimane per capire che qualcosa “si sta muovendo”. Certo, non siamo di fronte ai clan degli anni 80 e 90, ma indubbiamente rapine e molotov vogliono dire qualcosa. O meglio, sono l’inequivocabile segnale che “qualcuno” vuol dire “qualcosa”, e forse pretende di ricostituire il tessuto del racket a tappeto, del “pagate tutti che noi siamo il nuovo che avanza”.

Difficile che a fare tutto questo sia stato un cane randagio senza padrone, saranno guai se si tratta di un gruppo che non ha chiesto il permesso, ammesso che ci sia ancora qualcuno rimasto per strada che ha la forza e il potere di darlo.

In ogni caso basta riavvolgere il nastro dei giorni d’agosto per l’evidenza inquietante dei fatti. Tra attentati e rapine. L'ultimo caso l’altra notte, sempre in via Palermo: ad essere preso di mira è stato il panificio Italpane. Poco prima dell’una qualcuno ha dato fuoco alla saracinesca del negozio. Per fortuna qualcuno si è accorto del rogo e ha dato l’allarme, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, che in questo periodo stanno facendo gli straordinari con l’altra piaga degli incendi a tappeto, e sono riusciti in poco tempo a spegnere fiamme, evitando che il panificio fosse distrutto completamente.

