Giallo sulla morte di Calogero Fabio sottoposto a Tso all'ospedale di S. Agata Militello, inchiesta della Procura di Patti

Il sostituto procuratore di Patti Andrea Apollonio ha aperto un fascicolo sulla morte di Calogero Fabio, 48 anni, di Galati Mamertino, ex calciatore dilettante subito dopo essere stato sottoposto ad un Tso all'ospedale di S. Agata Militello. L'inchiesta, al momento contro ignoti, dovrà far luce su questa vicenda ed oggi la professoressa Elvira Ventura Spagnolo ha eseguito l'autopsia i cui risultati si conosceranno fra 90 giorni. L'uomo, originario di Galati Mamertino, mercoledì mattina ha accusato dei problemi psichici che hanno richiesto l'intervento dei medici del 118. Quindi dopo essere stato sottoposto a TSO è stato trasportato all'ospedale di S.Agata Militello, dov'è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Dopo aver trascorso la notte in ospedale il 48enne la mattina successiva è morto.