Villafranca, un anno dopo le Amministrative il sindaco Cavallaro revoca le deleghe degli assessori

A poco più di un anno dalle elezioni amministrative, il sindaco Giuseppe Cavallaro ha revocato le deleghe assessoriali compresa la nomina del vicesindaco. I cinque componenti della giunta municipale Nino Costa, Angelo Giacobbe, Barbara Di Salvo, Gaetano Lamberto e Gianfranca Alessi restano in carica, ma privi di deleghe. Nel documento a firma di Cavallaro viene precisato che "nel corso del primo anno di Amministrazione si è verificata la nascita di un secondo gruppo politico di maggioranza che ha, a sua volta, nominato un capogruppo consiliare. I due gruppi, pur avendogli confermato e garantito appoggio politico necessario per proseguire il progetto condiviso, hanno manifestato visioni e approcci parzialmente diversi in merito ad alcuni argomenti topici del programma di mandato". Alla luce di ciò, il sindaco ritiene giusto un confronto tra le compagini per una valutazione oggi più che mai necessaria. Al momento le deleghe revocate restano in capo al sindaco in attesa di prossimi risvolti.