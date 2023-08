Rds torna a Messina: gli speaker a Torre Faro dal 28 agosto al 9 settembre

Si rinnova il binomio Messina-Rds. Dopo il primo ciclo di trasmissioni della “temporary radio” di Rds a piazza Cairoli, per due settimane a maggio scorso, gli speaker della popolare radio nazionale torneranno in città per condurre i loro seguitissimi programmi. Stavolta la location è sul mare, la stessa Torre Faro che ha ospitato, a luglio, la due giorni di Rds Summer Festival. E' stata, infatti, già montata nella piazzetta dell'Angelo la struttura (già vista a piazza Cairoli a maggio) che vedrà protagonisti, dal 28 agosto al 9 settembre, gli speaker più amati: Anna Pettinelli e Sergio Friscia, prima, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi poi.