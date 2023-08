Primo “antipasto” di un weekend da bollino rosso per il controesodo. Il Consorzio autostrade siciliane segnala code e rallentamenti a causa di traffico intenso lungo la A20 Messina-Palermo, in direzione Messina, nel tratto Villafranca-Boccetta. Code, in particolare, al casello di Villafranca e allo svincolo di Boccetta.