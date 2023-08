Messina, prese di mira le aree attrezzate: “Zone vandalizzate e giochi distrutti”

Giochi distrutti, danneggiati. E quindi non più sicuri, tanto da diventare inutilizzabili: è questo il quadro desolante che emerge da una ricognizione che il Comune ha affidato alla Messinaservizi. «La società Messinaservizi Bene Comune – rivela il sindaco Federico Basile - ha avviato il controllo sulla manutenzione dei giochi (alcuni dei quali installati da meno di un anno) delle aree attrezzate. Come i sopralluoghi speditivi avevano annunciato, l'esito della verifica non è per nulla confortante: tanti giochi distrutti che abbiamo dovuto inibire temporaneamente per la sicurezza dei bambini. Stiamo già provvedendo alla loro sostituzione, ma lo ripeto ancora una volta, non è possibile che noi cittadini trattiamo così la nostra città».