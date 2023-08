Nella città che in questi giorni soffre per la mancanza d'acqua in alcune zone fanno discutere le perdite d'acqua segnalate dai nostri lettori proprio in questi giorni. L'ultima arriva da via Orto Gemelli, nella zona di Piazza Trombetta, dove da oltre un mese si registra una situazione imbarazzante con una perdita d'acqua che tutti i giorni affiora dall’asfalto. L'Amam non risponde alle segnalazioni, ma appare un paradosso proprio in questo momento.