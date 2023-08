Dramma sfiorato a Capizzi, un grosso masso si stacca dal costone schiantandosi sull'asfalto

Si è sfiorato il peggio nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada di circonvallazione nel territorio comunale di Capizzi. Un grosso masso si è infatti staccato dal costone roccioso, precipitando per parecchi metri e finendo pesantemente sulla sede stradale, poco fuori il centro abitato del comune nebroideo. Miracolosamente un’autovettura che transitiva in quegli istanti sulla circonvallazione è stata evitata dalla caduta del masso. Sull’auto viaggiavano una donna del luogo insieme alla figlia, rimaste fortunatamente illese. Entrambe se la sono cavata solo con un comprensibile stato di shock. “Abbiamo subito predisposto il primo intervento di sicurezza dell’area transennando la zona interessata dal crollo - ha detto il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso -. Nella mattinata di domani ci sarà un sopralluogo da parte dei tecnici per valutare gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza del costone”.