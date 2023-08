Fuoco nell'area Gestam a Villafranca Tirrena, tanta paura ma pochi danni

Un incendio si è sviluppato nella notte tra ieri e oggi in area Gestam a Villafranca Tirrena. Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ingenti danni per l'azienda e la situazione è rimasta costantemente sotto controllo. Ad innescare le fiamme sarebbe stato un giocattolo con pile al litio in un cassone collocato fuori dallo stabilimento. I danni hanno interessato solo il materiale, peraltro anche in poca quantità, che si trovava nel cassone stesso e il telo di copertura che, poggiato su un mezzo accanto, ne ha intaccato la verniciatura. Nessuna grave conseguenza.