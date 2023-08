Annullato a Panarea l’evento di show cooking con lo chef stellato Bruno Barbieri

Bruno Barbieri “sbarca” a Panarea ma potrà solo trascorrere un breve soggiorno sull’isola da turista.

La serata di show cooking prevista domani che avrebbe dovuto regalare momenti di alta cucina col noto chef pluristellato non ci sarà perché il locale che avrebbe dovuto ospitarla non può più svolgere eventi dove è prevista l’animazione musicale.

Un forfait che rischia di pesare anche su una pianificazione futura che avrebbe potuto portare alle Eolie pure una puntata della serie “4 Hotel”, grazie all’intervento di Fabrizio Crimi, l’operatore turistico, gestore del “Casual Restaurant Lounge” che aveva organizzato l’evento all’interno della propria struttura coinvolgendo anche lo chef Marvin Gauci, ambasciatore della cucina maltese nel mondo.

L’intento era quello di gettare le basi per portare il fortunato format nell’isola dei Vip con un ritorno d’immagine straordinario.

«Ed invece - evidenzia Crimi - è saltato tutto perché era praticamente impossibile fare uno show cooking senza alcuna animazione. In silenzio. Perché nel nostro locale non è possibile più fare musica a seguito di un provvedimento ricevuto qualche giorno addietro dal Comune di Lipari che ci contesta l’avvenuta violazione, più volte, dell’ordinanza del giugno scorso del sindaco Gullo che fissa delle regole per lo svolgimento dell’attività musicale. Un’ordinanza che abbiamo contestato al Tar e a settembre vedremo come finirà con la sospensiva. Il danno che stiamo subendo è però elevatissimo. Anche perché avevamo programmato diversi eventi di un certo livello come questo show cooking, che siamo stati costretti ad annullare, accollandoci le penali. Quindi non solo mancati incassi ma anche spese impreviste».

Bruno Barbieri, come detto, rimarrà comunque ospite per tutta la settimana della struttura dell’imprenditore, che quest’anno è tornato alle Eolie dopo 15 anni di assenza e diverse attività svolte in Europa.

